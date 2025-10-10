ЗАРЕЖДАНЕ...
Почина легендарен музикант
"Нашият скъп съпруг, баща, дядо, свекър и брат ни беше отнет внезапно и неочаквано“, се казва в прессъобщението. "Джон си отиде спокойно, заобиколен от любимите си хора и под звуците на The Everly Brothers и Бъди Холи. Завинаги ще ни липсват неговата любов, усмивка, доброта и неговата абсолютна и безкрайна подкрепа“.
Лодж бе басист, ко-вокалист и автор на песни в Moody Blues, сформирана през 1964 г. Те са продали над 70 милиона записи по целия свят и са въведени в Залата на славата на рокендрола през 2018 г.
