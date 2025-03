Почина легендарен певец

© Стедман Пиърсън от британската поп група Five Star почина на 60-годишна възраст, съобщи семейството му. Пиърсън, който почина в понеделник, е имал диабет и е бил на диализа, каза сестра му Денис, предаде BBC.



Стедман и Денис бяха членове на групата заедно с техните братя и сестри Лорейн, Дорис и Делрой.



В изявление семейството му написа: "Той беше джентълмен до самия край – във всяко отношение и невероятен син, брат и чичо. Нека спомените и любовта, които той даде на нас и на света, бъдат нашата най-голяма утеха. Той ще ни липсва много."



Five Star издават дебютния си албум Luxury of Life през 1985 г., последван от Silk and Steel през 1986 г. Групата имаше шест топ 10 сингъла в британските класации, включително System Addict, Can't Wait Another Minute и Rain or Shine.



Петте братя и сестри печелят Brit Award през 1987 г. за най-добра британска група. Групата първоначално се разпадна през 1995 г., но започна отново да свири заедно през 2001 г. Те се събраха отново през 2012 г. и след напускането на Лорейн продължиха като четирима до 2016 г.



Певецът, който беше от Ромфорд в Есекс, беше най-големият от петте братя и сестри.



Групата бе създадена от техния баща Бъстър Пиърсън през 1983 г., който също е певец.