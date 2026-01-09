Почина най-високата баскетболистка, страшилище за останалите
От края на 60-те до средата на 80-те години тя беше над всички в този спорт. Семьонова впечатлява с физическите си данни от 213 сантиметра височина и тегло от 135 килограма. Родена е в Литва през 1952 г.
Гигантката никога не е губила мач в международно състезание, играейки за националния отбор на бившия СССР от 1968 до 1986 г. Семьонова триумфира два пъти със златен медал на Олимпиада. През 1976 година, когато за първи път се провежда женски баскетболен турнир на Игрите, тя извежда съветския тим до титлата (със средно по 19.4 точки и 12.4 борби на мач). В най-трудния мач срещу САЩ тя записва 32 точки и 19 борби за 23 минути.
Четири години по-късно в Москва Семьонова подчертава доминацията си в баскетбола - извежда тима си до втори олимпийски златен медал, този път на собствена територия. Тимът на СССР записва шест поредни победи, и то с минимална разлика от 31 точки.
В борбата за златото тимът среща България и побеждава със 104:73. В решителната среща за първото място Семьонова записва 27 точки, а за нашите Евладия Славчева е с 19 точки, а Пенка Методиева - с 10 т.
От 1970 до 1985 година Семьонова е избирана за най-популярен спортист на страната си 12 пъти. През 2007 г. бе приета в Залата на славата на ФИБА. Освен това Семьонова е първият член на Залата на славата на баскетбола "Джеймс Нейсмит“ без американско гражданство, след като е приета там през 1993 г.
