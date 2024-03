Почина носител на "Оскар"

© Дейвид Сайдлър, най-известен с получения си Оскар за "Речта на краля“, е починал на 86 години.



Сайдлер е починал в събота по време на риболов на муха в Нова Зеландия,



"Дейвид беше на мястото, което обичаше най-много на света – Нова Зеландия – правейки това, което му даваше най-голямо спокойствие, а именно риболова. Ако му се даде шанс, ще бъде точно както той би го написал," споделя неговият асистена Джеф Агаси.



Роденият в Лондон сценарист, който от малък заекваше, е вдъхновен да напише за истинската история за това как крал Джордж VI преодолява говорния си дефект с езиков терапевт.



В "Речта на краля" играе Колин Фърт, който също спечели наградата за най-добър актьор BAFTA и Оскар за превъплъщението си в крал Джордж VI.



Сайдлър посвети своя "Оскар" за 2011 г. на "всички заекващи по света".



През цялата си кариера Сайдлър пише за проекти, включително анимационните детски мюзикъли The King And I, Quest For Camelot и Madeline: Lost in Paris.



Сайдлър спечели първата си награда на Гилдията на писателите за биографичния филм от 1988 г. Onassis: The Richest Man In The World с Раул Джулия в ролята на гръцкия корабен магнат Аристотел Онасис.



Той също е съавтор на биографичната комедия на Франсис Форд Копола от 1988 г. "Тъкър: Човекът и неговата мечта“, в която Джеф Бриджис играе американския автомобилен предприемач и изобретател Престън Тъкър.