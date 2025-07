Почина обичан актьор от "Клъцни/Срежи" и "Чародейките"

© Джулиан Макмеън, австралийският актьор, известен най-вече с телевизионните си роли в "Чародейките", "Клъцни/Срежи" и "ФБР: Най-издирваните", както и като суперзлодея от "Фантастичната четворка" Доктор Дуум, почина на 56-годишна възраст, съобщава The Guardian.



Актьорът е починал в Клиъруотър, Флорида, в сряда. Диагностициран е с рак, който не е обявен публично.



Съпругата му, Кели Паниагуа, потвърди смъртта му в петък, наричайки Макмеън свой "любим съпруг".



"С разбито сърце искам да споделя със света, че моят обичан съпруг, Джулиан Макмеън, почина мирно тази седмица след доблестни усилия да преодолее рака“, посочва тя в изявление за Deadline.



"Джулиан обичаше живота. Той обичаше семейството си. Той обичаше приятелите си. Обичаше работата си и обичаше феновете си. Най-съкровеното му желание беше да внесе радост във възможно най-много животи."



Тя добавя: "Молим за подкрепа през това време, за да позволим на семейството ни да скърби в уединение. И пожелаваме на всички, на които Джулиан е донесъл радост, да продължат да намират радост в живота. Ние сме благодарни за спомените."



Роден в Сидни през 1968 г., Макмеън е син на бившия австралийски министър-председател сър Уилям "Били" Макмеън. Започва кариерата си като модел през 80-те години на ХХ век, след което се насочва към актьорството, като през 1990 г. получава роля в австралийската сапунка Home and Away и участва в 150 епизода.