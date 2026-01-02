Почина последната модна кралица на Париж
Според агенцията тя е починала на 30 декември 2025 г. в Швейцария.
Жаклин дьо Рибес е родена през 1929 г. и от 50-те години на миналия век се появява в списъците на най-добре облечените жени в света.
През 1962 г. основава собствена модна къща, която управлява до 1995 г.
Тя е била приятелка с модните дизайнери Ив Сен Лоран и Валентино.
