Почина съоснователят на Eagles Ранди Майснер

© Ранди Майснер, басист и основател на групата Eagles, който написа и изпя "Take it to the Limit“, почина на 26 юли на 77 години, съобщи Rolling Stone.



От групата Eagles са потвърдили смъртта на Майснер в изявление на уебсайта си, заявявайки, че той е починал от усложнения при хронична обструктивна белодробна болест (COPD).



"Eagles с тъга съобщават, че основателят, басистът и вокалист, Ранди Мейснер, почина снощи в Лос Анджелис“, пишат от групата. "Ранди беше неразделна част от Eagles и инструмент за ранния успех на групата. Гласовият му диапазон беше удивителен, както е очевидно в характерната му балада "Take It to the Limit“.



Тази песен, от албума One of These Nights от 1975 г. , показа таланта на Мейснер - и неговият извисяващ се фалцет, който беше толкова емблематичен, че по-късно вдъхнови Фред Армисен в The Blue Jean Committee, неговата пародийна рок група от седемдесетте с Бил Хадер от Documentary Now!



Мейснер написа "Take it to the Limit“ една вечер в дома си в Лос Анджелис. "Чувствах се някак самотен и започнах да пея "Съвсем сам в края на вечерта и ярките светлини избледняха до синьо“.



Рандал Херман Мейснер е роден на 8 март 1946 г. в Скотсблаф, Небраска. Преди Eagles, той е басистът-основател на Poco, който сформира през 1968 г. Пол Ричард Фюрей и Джим Месина от Бъфало Спрингфийлд. Мейснер напуска групата след издаването на дебютния им албум Pickin' Up the Pieces и за кратко се присъединява към Stone Canyon Band.