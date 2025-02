Почина телевизионният водещ и журналист Хенри Кели

© SAT MAG Водещият на Going For Gold Хенри Кели почина на 78 години, съобщи семейството му, предаде Sky News.



Роденият в Дъблин писател и телевизионен оператор почина "мирно" във вторник "след период на лошо здраве".



"Хенри много ще липсва на приятелите и семейството му, включително на партньорката му Каролин Шиндлър, техния син Александър, дъщерята на Хенри Сиобан и нейната майка Марджори“, добавиха те в изявление.



Кели започва кариерата си в журналистиката през 60-те години на миналия век, докато е в Дъблин – следват радио и телевизионни концерти от 70-те години, когато се премества в Англия.



Докато е в Университетския колеж в Дъблин, той пише театрални рецензии за The Irish Times, завършвайки английска степен през 1968 г.



Той става северен редактор на вестника, базиран в Белфаст през 70-те години на миналия век - където отразява разгара на The Troubles.



Кели се присъединява към предаването за текущи събития The World Tonight на BBC Radio 4 като репортер и водещ, когато се премества в Лондон през 1976 г.



Той беше водещ на развлекателното шоу на ITV Game For A Laugh от 1981 г. - и продължи да води предаването за игри на BBC One Going For Gold в продължение на 10 сезона от края на 80-те до средата на 90-те години.