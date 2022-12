Почина волакистът на "Фейтлес" Макси Джаз

© Вокалистът на британската група за електронна музика "Фейтлес" Макси Джаз, почина на 65-годишна възраст, предадоха световните агенции.



Музикантът и диджей, чието истинско име е Максуел Фрейзър, беше един от основните членове на денс групата заедно с Роло Армстронг и Систър Блис. Заедно те издадоха редица хитове, сред които Insomnia, God is a DJ и We Come 1.



В профила в социалната мрежа "Интаграм" на певеца, подписано с "Роло, Систър Блис и E-Type Boys", пише: "С разбито сърце съобщаваме, че Макси Джаз почина миналата нощ мирно в съня си в своя дом в Южен Лондон".



Групата е създадена през 1995 г. и издава седем студийни албума, като последният, All Blessed, е от 2020 г. "Фейтлес" има и редица сборни албуми и са хедлайнери на някои от най-големите световни фестивали. Номинирани са за наградата "Брит" за най-добра британска денс група през 1999 г. и 2002 г.