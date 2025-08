Почина звездата от 80-те Лони Андерсън

© Лони Андерсън почина на 79-годишна възраст. Актрисата, която беше най-известна с ролята си на Дженифър Марлоу в WKRP in Cincinnati, си отиде на 79 години.



Асошиейтед прес съобщи новината за смъртта ѝ, която е настъпила в неделя (3 август) в болница в Лос Анджелис и е била потвърдена от нейния говорител Шерил Дж. Каган.



В изявление семейството на Андерсън заяви: "С разбито сърце съобщаваме за кончината на нашата скъпа съпруга, майка и баба.“



Андерсън дебютира на малкия екран в два епизода на SWAT през 1975 г. и продължава да се наслаждава на гост-роли в сериали като The Invisible Man, Three’s Company, Fantasy Island и The Love Boat, преди да си осигури известната роля на рецепционистка в водещата радиостанция в Охайо в WKRP. След това е номинирана за множество награди "Еми“ и "Златен глобус“ за участието си в хитовия телевизионен сериал. По-късно се съгласява да се върне към ролята си в последващия сериал The New WKRP in Cincinnati за няколко епизода.