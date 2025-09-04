Новини
Почина Джорджо Армани
Автор: Елиза Дечева 16:37
©
Италианският моден дизайнер Джорджо Армани почина на 91 години, пише Reuters

Роден в Пиаченца, Италия на 11 юли 1934 г. в семейството на Уго Армани (счетоводител в транспортна компания) и Мария Раймонди. 

Армани е сред най-известните модни дизайнери в цял свят. Освен облекло, той има в колекциите си редица аксесоари, часовници и бижута. 

"С безкрайна скръб, Armani Group обявява кончината на своя създател, основател и неуморна движеща сила: Джорджо Армани“, се казва в официално изявление на модната къща.

От компанията казаха още, че погребалната камера ще бъде в събота и неделя в Милано, след което ще се проведе частно погребение, но не е обявена все още датата за него.



