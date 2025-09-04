ЗАРЕЖДАНЕ...
|Почина Джорджо Армани
Роден в Пиаченца, Италия на 11 юли 1934 г. в семейството на Уго Армани (счетоводител в транспортна компания) и Мария Раймонди.
Армани е сред най-известните модни дизайнери в цял свят. Освен облекло, той има в колекциите си редица аксесоари, часовници и бижута.
"С безкрайна скръб, Armani Group обявява кончината на своя създател, основател и неуморна движеща сила: Джорджо Армани“, се казва в официално изявление на модната къща.
От компанията казаха още, че погребалната камера ще бъде в събота и неделя в Милано, след което ще се проведе частно погребение, но не е обявена все още датата за него.
