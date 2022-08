Почти не се е променила, а тук е едва на 19

© Никол Шерцингер често попада в полезрението на медиите. Понякога заради бляскава корица на списание, където ще се появи, понякога заради някое дребно скандалче.



Друг път - чисто и просто защото изглежда забележително по бански и трудно човек да подмине сниките ѝ в Инстаграм, без да спомене очевидното, а именно колко е секси, пише lifestyle.bg



Този път обаче поводът да ѝ обърнем внимание е съвсем различен. Певицата реши да разкрие на феновете си няколко снимки от началото на кариерата си. Всички я познаваме като едно от момичетата на групата The Pussycat Dolls, но истината е, че тя започва своята кариера далеч преди това, когато е само на 19 години. Първите ѝ музикални изяви всъщност са и в съвсем различен музикален жанр.



През 1999 г. Шерцингер постъпва в рок групата Days of the New като беквокал. Именно от този рок период Никол реши да разкрие няколко снимки, които ни оставиха напълно безмълвни, защото я виждаме в една много по-различна светлина - с тежък грим и черни дрехи. Много "по-дарк", ако можем да се изразим така. И да си признем, не смятаме, че ѝ отива много.



През ноември 2007 г. Шерцингер коментира участието си в групата: "Беше ужасно. Бях в група с още четири момичета и всеки ден беше ужасен за мен. Снимаха ни по цял ден и атмосферата беше ужасна. Всеки ден си изплаквах очите. В бандата трябваше да е забавно, но истината е, че беше кошмар. Бях прекалено чувствителна тогава, но успях да стана по-твърда."



След Days of the New, през 2001 г. Никол Шерцингер се присъединява към Eden's Crush, където изкарва една година в бандата до 2002 г. През 2003 г. идва и големият ѝ пробив, когато става част към все още кабаретната по това време група The Pussycat Dolls.



Успехът на бандата ѝ осигурява място под прожектора на медийното пространство и тя записва няколко дуета с други артисти, като започва да работи и върху соловата си кариера. През 2011 г. излиза Killer Love, а през 2014 г. и Big Fat Lie.



Напоследък обаче певицата тотално се е откъснала от музикалното си поприще, към което се надяваме, че се пак ще се завърне скоро.