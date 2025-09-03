Новини
Подготовката на автомобила за мокрите пътища и температурните амплитуди през есента
Автор: Екип Burgas24.bg 13:08
©
Есента е все по-близо, като тя носи студени сутрини, мокри пътища и резки промени в температурите. При такива условия спирачната система става от първостепенна важност за безопасността на автомобила. И точно сега е моментът да й се обърне внимание, за да се избегнат неприятни изненади.

Много механици признават, че именно през есента рязко се увеличават оплакванията от спирачната система от страна на собственици на автомобили. Често те изчакват до последния момент, преди да посетят сервиз, където се оплакват от скърцане или повреда на педала. А това е много опасно, защото повредата са случва внезапно.

Първото, с което трябва да се започне, е проверка на спирачната течност, съветват от automedia. Тя абсорбира влагата с течение на времето, което намалява нейната ефективност и увеличава риска от повреда. Нивото на течността в резервоара трябва да бъде достатъчно, без тъмна утайка или мехурчета. Ако са изминали две години от последната подмяна, време е за нова. Механиците предупреждават, че дори малък теч може да доведе до загуба на спирачки.

След това трябва да се обърне внимание на накладките. Новите са с дебелина 10–15 мм. Ако останат по-малко от 3 мм, те се сменят задължително. В противен случай се стига до надраскани дискове и загуба на сцепление. Самите дискове също не са вечни. Есенните температурни промени провокират пукнатини и вълнообразност. Понякога те се ремонтират, но е по-добре да се поставят нови.

Има и малки сигнали, които не бива да се пренебрегват. Скърцане, вибрации, пулсация на педала, прекалено лекият му ход - всичко това показва проблем. И всеки от тях в реални условия може да причини инцидент.

Затова преди началото на дъждовния сезон си струва да отделите няколко часа и да проверите състоянието на спирачките. Нейните ремонти не са скъпи и спокойно сядате зад волана, като знаете, че колата ще спре там, където трябва.








