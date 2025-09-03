ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Подготовката на автомобила за мокрите пътища и температурните амплитуди през есента
Много механици признават, че именно през есента рязко се увеличават оплакванията от спирачната система от страна на собственици на автомобили. Често те изчакват до последния момент, преди да посетят сервиз, където се оплакват от скърцане или повреда на педала. А това е много опасно, защото повредата са случва внезапно.
Първото, с което трябва да се започне, е проверка на спирачната течност, съветват от automedia. Тя абсорбира влагата с течение на времето, което намалява нейната ефективност и увеличава риска от повреда. Нивото на течността в резервоара трябва да бъде достатъчно, без тъмна утайка или мехурчета. Ако са изминали две години от последната подмяна, време е за нова. Механиците предупреждават, че дори малък теч може да доведе до загуба на спирачки.
След това трябва да се обърне внимание на накладките. Новите са с дебелина 10–15 мм. Ако останат по-малко от 3 мм, те се сменят задължително. В противен случай се стига до надраскани дискове и загуба на сцепление. Самите дискове също не са вечни. Есенните температурни промени провокират пукнатини и вълнообразност. Понякога те се ремонтират, но е по-добре да се поставят нови.
Има и малки сигнали, които не бива да се пренебрегват. Скърцане, вибрации, пулсация на педала, прекалено лекият му ход - всичко това показва проблем. И всеки от тях в реални условия може да причини инцидент.
Затова преди началото на дъждовния сезон си струва да отделите няколко часа и да проверите състоянието на спирачките. Нейните ремонти не са скъпи и спокойно сядате зад волана, като знаете, че колата ще спре там, където трябва.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Мария за съпруг номер 4: Луд е в сексуален смисъл
12:54 / 03.09.2025
Актрисата Диана Димитрова се завърна в България
11:47 / 03.09.2025
За тези зодии днешният ден ще бъде истински специален
11:16 / 03.09.2025
Българско кисело мляко завладява Китай, туристи търсят автентични...
10:54 / 03.09.2025
Честито на легендарния Васил Найденов!
10:00 / 03.09.2025
Шейхът, който се опита да спаси Майкъл Джексън
09:00 / 03.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Любо Киров взима песните на Васко Кеца
14:54 / 01.09.2025
Гърдева с тежко признание за голяма загуба
17:08 / 01.09.2025
Венета Райкова е новият водещ на "Преди обед", Зейнеб и Франциска са аут
09:51 / 01.09.2025
Сафрид има само на тези две места по Южното Черноморие
10:59 / 01.09.2025
Конкурентна на Джъмбо верига се е запътила към България
17:22 / 01.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета