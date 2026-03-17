Подготвят продължението на "Мамник" за екранизация
След огромния успех на "Мамник“, който бе превърнат в сериал от режисьора Виктор Божинов и продуцента Магърдич Халваджиян, новата книга "Мартар“ е своеобразно продължение на романа. Проектът за нейното оживяване на екран е съвместна инициатива между Попов и Захари Бахаров, което обещава нов и интригуващ прочит на мистичните сюжети.
Пред Гала Васил Попов сподели, че първоначално е бил скептичен за реализацията на подобен тип истории у нас.
"Гледаше се с пренебрежение на българските автори и не подозирах за успеха на "Мамник“, призна писателят, а интересът към екранизация на творбите му е надминал и най-смелите му детски мечти.
В момента писателят работи паралелно по още няколко издания. Точната дата за появата на новия роман на книжния пазар все още се уточнява, тъй като графикът на издателствата е натоварен, но работата по сценария за бъдещия сериал вече е в ход.
