Авторът на "Мамник", писателят Васил Попов обяви завършването на най-новия си роман "Мартар“. В ефира на "На кафе“ той разкри, че вече се планира и екранизация на историята заедно със Захари Бахаров, информираСлед огромния успех на "Мамник“, който бе превърнат в сериал от режисьора Виктор Божинов и продуцента Магърдич Халваджиян, новата книга "Мартар“ е своеобразно продължение на романа. Проектът за нейното оживяване на екран е съвместна инициатива между Попов и Захари Бахаров, което обещава нов и интригуващ прочит на мистичните сюжети.Пред Гала Васил Попов сподели, че първоначално е бил скептичен за реализацията на подобен тип истории у нас."Гледаше се с пренебрежение на българските автори и не подозирах за успеха на "Мамник“, призна писателят, а интересът към екранизация на творбите му е надминал и най-смелите му детски мечти.В момента писателят работи паралелно по още няколко издания. Точната дата за появата на новия роман на книжния пазар все още се уточнява, тъй като графикът на издателствата е натоварен, но работата по сценария за бъдещия сериал вече е в ход.