Благо се похвали в Инстаграм с фото с руската посланичка Елеонора Митрофанова. Кадърът е под портретите на руския президент Владимир Путин и външния министър Сергей Лавров, пише Галерия.Бившият футболист благодари на руската посланичка за поканата и гостоприемството! Благо Джизьса поназнайва руски, защото доста години игра в Русия. От там е бившата му жена от общо четири - Есмер Омерова, която той заряза с бебе на ръце. Естествено, любопитният кадър предизвика вълна от шеговити коментари."Ако и за Митрофанова се ожени Благой, ще го предложим за орден "Стара планина", майтапи се потребител във Фейсбук. "Те такава булка му трябва. Ще има много парички и още повече бебета и женички".Някои съзряха в кадъра дори и предстоящия нов сезон на "Ергенът", макар че нито кастинг е проведен, нито ергенът е избран. Има обаче и сериозни хора, които призовават да не се обижда чуждия дипломат."Митрофанова е представител на руската държава и е сериозен дипломат, спрете с глупостите", пишат от групичката на сериозните. Но едно е сигурно - Благо пак прикова погледите, и то без футболна топка в ръка.