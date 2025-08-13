Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Подробности за най-новото шоу по NOVA
Автор: Екип Burgas24.bg 14:36Коментари (0)141
©
Световноизвестната игра "The Floor", която пренася знанието и стратегическото мислене на изцяло ново ниво, предизвика силен интерес и в България. Поради това кастингът на хитовия формат ще продължи до 20 август. Всички желаещи, които искат да тестват познанията си, все още имат възможност да го направят, като попълнят онлайн формуляра на nova.bg/casting.

Стоте кандидати, които бъдат одобрени, ще заминат за Нидерландия, където ще се снима новият телевизионен формат на NOVA в един от най-големите и модерни снимачни комплекси в Европа.

Играчите ще се превръщат в съперници в желанието си да превземат територията на своя опонент. Това ще бъде възможно само ако притежават нужните знания. Във всеки епизод на "The Floor" те ще трябва да удържат позицията си на мащабен LED под, съставен от полета, като отговарят на въпроси в различни категории като "Зеленчуци“, "Световноизвестни писатели“, "Породи кучета“, "Марки автомобили“ и много други.

Всяка превзета територия ще бъде крачка напред към голямата победа. Последният оцелял участник ще е отстранил всички противници и ще владее огромното поле. Голямата награда, с която ще си тръгне, е 30 000 евро.



Още по темата: общо новини по темата: 656
13.08.2025 »
13.08.2025 »
13.08.2025 »
13.08.2025 »
13.08.2025 »
13.08.2025 »
предишна страница [ 1/110 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Анджелина Джоли се готви да напусне САЩ
12:43 / 13.08.2025
Анита Мейзер с думи към мъжа, кого уби със свински опашки: Знам, ...
12:12 / 13.08.2025
Кристиано Роналдо се е изръсил милиони за пръстена на Джорджина
11:56 / 13.08.2025
В шкембе чорбата преди век са присъствали добавки като...
11:54 / 13.08.2025
Парис Хилтън показа лукс и пораснали деца
10:16 / 13.08.2025
Почетен гражданин на Бургас празнува днес
09:00 / 13.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
Кражба за хиляди левове от бургаски търговски център
15:19 / 11.08.2025
Войната между Васил Найденов и Стефан Димитров е за 1 млн. лева
10:45 / 11.08.2025
Морето е опасно! Взе нови жертви!
11:36 / 11.08.2025
От утре затварят тази бургаска улица за три месеца
14:49 / 12.08.2025
Антисемитски вандализъм срещу паметника на спасителите на бургаските евреи
11:19 / 12.08.2025
Български работници в немска фабрика за дюнери: Тежък труд, ниско заплащане и студени халета
20:24 / 12.08.2025
Актуални теми
Кабинетът "Желязков"
Колективната отбрана на Европа
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Държавата разпродава имоти
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: