|Подробности за най-новото шоу по NOVA
Стоте кандидати, които бъдат одобрени, ще заминат за Нидерландия, където ще се снима новият телевизионен формат на NOVA в един от най-големите и модерни снимачни комплекси в Европа.
Играчите ще се превръщат в съперници в желанието си да превземат територията на своя опонент. Това ще бъде възможно само ако притежават нужните знания. Във всеки епизод на "The Floor" те ще трябва да удържат позицията си на мащабен LED под, съставен от полета, като отговарят на въпроси в различни категории като "Зеленчуци“, "Световноизвестни писатели“, "Породи кучета“, "Марки автомобили“ и много други.
Всяка превзета територия ще бъде крачка напред към голямата победа. Последният оцелял участник ще е отстранил всички противници и ще владее огромното поле. Голямата награда, с която ще си тръгне, е 30 000 евро.
