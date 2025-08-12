ЗАРЕЖДАНЕ...
Поглед към небето: Нещо красиво ни очаква тази вечер
Всяка година през август небето се превръща в сцена за едно от най-ярките астрономически спектакли. Това космическо шоу привлича любители на астрономията по целия свят. Но колко често можем да видим подобни небесни явления?
"Както всеки друг метеорен поток, Персеидите се наблюдават веднъж годишно, поради това че на тази съответна дата – в нашия случай 12-ти срещу 13-ти август – Земята преминава през точка, която е много близо до орбитата на комета“, обясни пред NOVA д-р Александър Куртенков от Института по астрономия към БАН.
Кометата, от която произхожда потокът, не представлява пряка опасност за нашата планета.
"Тези прашинки са много малки, въпреки че връхлитат с висока скорост – при Персеидите с около 200 хиляди километра в час. Енергията им е достатъчна, за да възпламени и йонизира въздуха, което ги кара да светят много силно. Това, което виждаме, е метеор“, отбеляза още д-р Куртенков.
Двете орбити се доближават изключително – на едва 130 хиляди километра. Дори, при бъдещите ѝ преминавания, кометата ще се намира на около 20 милиона километра от Земята.
"Те се наблюдават предимно с просто око. И винаги заемат сравнително голяма площ по небето, така че не са подходящи за наблюдение с професионални телескопи“, обясни още ученът.
Персеидите вероятно са наблюдавани от хората преди десетки хиляди години.
"Първите наблюдения, които са описани и са идентифицирани с конкретния метеорен поток Персеиди, са отпреди първи век новата ера“, допълни той
Достатъчно ярки метеори ще могат да се видят, особено преди зазоряване, когато Луната залязва. Най-добрите условия са далеч от светлините на града. Дали ще броите падащите звезди за късмет или просто ще се насладите на зрелището, Персеидите и тази година обещават вълшебна нощ под откритото небе.
