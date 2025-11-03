Показа си новия силикон
Райна Караянева по принцип не е от жените, които се натрапват с вулгарни форми. Тя държи на сексапила, но никога не минава границите на добрия вкус, за разлика от доста други популярни дами у нас, включително и повечето участнички в риалитито, което блондинката води.
Тези дни обаче звездата от "Ергенът: Любов в рая" направи нещо необичайно. Тя показа в социалните мрежи свои снимки с напращели форми, които са осезаемо по-забележителни в сравнение с преди. Веднага се заговори, че най-вероятно е сменила силикона.
Бившата жена на Башар Рахал отдавна разхожда силиконово деколте, което обаче до скоро само елегантно загатваше и никога не си позволяваше да разкрива повече, отколкото позволява добрият вкус. В най-новата серия селфита, която сподели с феновете си, обаче почти цялата й гръд е на показ. Ако деколтето й беше слязло още два сантиметра по-надолу, вече нямаше да има смисъл от бюстието, с което водещата се е снимала.
От двете снимки, които показва, ясно личи, че гърдите й са набъбнали. Сравнение със снимка от началото на връзката с мъжа й – д-р Стефан Церовски, показва доста по-скромни форми. По стечение на обстоятелствата на първата снимка с него, която Райна показа в социалните мрежи, тя е с дълбоко деколте, така че лесно може да види разликата между "преди" и "сега".
Какво може да е накарало бившата манекенка да смени силикона? Д-р Церовски наскоро сподели в "Преди обед", че предпочита натурални, а не тунинговани жени – нещо, в което доста хора се усъмниха, имайки предвид, че е с жената с най-много корекции на носа в родния хайлайф, пише "Уикенд".
Даскала1
преди 3 ч. и 46 мин.
Надуваема кукла. Боц и ще се спихне. И за милион не бих легнал с нея.
