Показаха се! Заедно са!

© Любовта възтържествува в "Диви и красиви“! Чефо и Ванеса от риалити формата по Нова Телевизия се показаха заедно от Португалия, където са се отдали на романтичен воаяж. Само преди броени дни в един от епизодите на новия телевизионен формат Стефан Попов-Чефо призна, че Ванеса отговаря на представите му за жена, с която да продължи живота си.



Това е още по време на снимките на предаването край морето, а днес двамата открито демонстрират привързаността си един към друг, което категорично показва, че отношенията между двамата са се задълбочили и явно вече няколко месеца са заедно.



"Дълго отлагах тази дестинация и даже я мислeх за соло пътешествие, но стеченията на обстоятелствата бяха определено в моя полза! Припомням – пътуването е единственото нещо, за което даваш пари, а ставаш по-богат“, споделя Чефо в социалните мрежи под снимки с Ванеса, на които двамата изглеждат диви, красиви и… влюбени.