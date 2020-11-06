ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Áóðãàñ
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Äðóãè
Êèíî
Êóëòóðíè
Ëè÷íîñòè
Ìóçèêà
|Ïîêúðòèòåëíî ïîñëàíèå îò çàðàçåíèÿ ñ COVID-19 Êîíñòàíòèí
"Çà ñúæàëåíèå íå ìîãà äà âè êàæà íèùî ãîòèíî èëè âåñåëî, êàêòî è íÿêàêâà ïðîñòîòèéêà, êîÿòî ðúñÿ. Ïîïàäíàõ è àç â ïëåí íà ñóïåð ôàíòàñòè÷íèÿ è ãîòèí âèðóñ, íàðå÷åí COVID-19. Ïðèòåñíåíèÿòà ìè ñå íàñî÷åíè îáà÷å êúì áëèçêèòå ìè. Áàùà ìè å â áîëíèöà è äîñòà òåæêî ïðåìèíàâàò ïðè íåãî íåùàòà. Ìîëÿ ñå íà Áîã ñ öÿëàòà ñè ëþáîâ âñè÷êî äà ìèíå, äà ñìå îòíîâî çàåäíî è áîëåñòòà äà ïðåìèíå. Íåêà äà ñìå îòãîâîðíè. Âèðóñúò ñúùåñòâóâà. Íîñåòå ñè ìàñêèòå è îáè÷àéòå ñâîèòå ðîäèòåëè, çàùîòî íå ñå çíàå êîå ùî è äîêîãà. Ùå âè äúðæà â òå÷åíèå"
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 5509
|ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/919 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà
Êîìåíòàðè (13)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëèÏîêàæè è âñè÷êè îòãîâîðè
ïðåäè 14 ìèí.
0
ïðåäè 25 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 8 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 10 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 13 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 21 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 53 ìèí.
0
ïðåäè 2 ÷. è 2 ìèí.
0
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Ëþáîïèòíè íîâèíè:
Îùå åäèí æóðíàëèñò ñå çàðàçè ñ êîðîíàâèðóñ
18:51 / 06.11.2020
Ãåîðãè Ëþáåíîâ ñëåä âèðóñà: Ùå ñòàíà äàðèòåë íà ïëàçìà, çà äà ïîì...
15:54 / 06.11.2020
Èçëåçå ïîñìúðòåí àëáóì íà Åíèî Ìîðèêîíå
12:29 / 06.11.2020
Íåïîçíàòèÿò Þêñåë Êàäðèåâ
11:48 / 06.11.2020
Äàÿíà îò "Ôåðìàòà" âçå ðåøåíèå çà âðúçêàòà ñè ñ Äàí÷î
10:34 / 06.11.2020
Ñòðàõîòíè ìàòåðèàëíè óñïåõè çà åäíà çîäèÿ äíåñ
08:57 / 06.11.2020
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Áóðåí êóïîí â Áóðãàñ ïîãàçè ñåðèîçíî ìåðêèòå ñðåùó âèðóñà
21:23 / 04.11.2020
Öâåòóùè ïñóâíè â åôèðà íà ÁÍÒ! Çðèòåëè ñå èç÷åðâèõà ïðåä åêðàíèòå!
16:16 / 04.11.2020
Ðåïîðòåðúò íà ÁÍÒ îáÿñíè çàùî å ïñóâàë â åôèð
10:03 / 05.11.2020
Íîâà ìÿðêà, êàñàåùà õèëÿäè øîôüîðè, áå ïðèåòà ïðåäè ìèíóòè
15:10 / 06.11.2020
Óäúëæàâàò ìåðêèòå ïîíå äî êðàÿ íà íîåìâðè, ïðåäëàãàò è íîâè!
10:26 / 05.11.2020
Îáìèñëÿò ëîêàëíî ïðåìèíàâàíå êúì äèñòàíöèîííî îáó÷åíèå çà âñè÷êè ó÷åíèöè
10:39 / 04.11.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà