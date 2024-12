Пол Маккартни и Ринго Стар отново заедно 

© BBC Сър Пол Маккартни се събра отново с бившия си колега от групата на Бийтълс сър Ринго Стар по време на концерт в O2 Arena в Лондон.



Изпълнението в четвъртък беше последното от турнето Got Back на Sir Paul, което видя 82-годишния изпълнител във Франция, Испания и Бразилия.







Сър Ринго не беше единственият музикален гост в четвъртък вечер. Китаристът на Rolling Stones Рони Ууд се присъедини към сър Пол за изпълнение на Get Back, по време на което последният свири на оригиналната си бас китара Hofner 500/1 за първи път от повече от 50 години.



Сър Пол е известен с това, че радва феновете си с огромни изпълнения, пълни с хитове от дългата му музикална кариера, която включва също групата Wings и няколко солови албума.



Четвъртък вечерта не беше по-различна, като той изсвири близо 40 песни на различни инструменти.



Други акценти от концерта в четвъртък включват изпълнение на In Spite of All the Danger. Това беше първата песен, записана от The Quarrymen, първата група, в която сър Пол беше член, заедно с покойните Джон Ленън и Джордж Харисън.



Към него се присъедини и детски хор, за да изпее любимата му празнична песен Wonderful Christmastime, пише BBC.