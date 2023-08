Поли Генова през сълзи: Станах жертва на тормоз още като дете

© Станах жертва на тормоз още като дете. Спомням си, че родителите ми започнаха от пети клас да ме пускат да се прибирам с градски транспорт, което за мен беше супер свобода. Осъзнаваха, че съм на етап, на който трябва да мога да се справям сама. Това супер. Обаче в един момент осъзнах, че като отивам на училище и се прибирам – един човек ме следи. Виж колко глупава постъпка. За да не спрат родителите ми да ме пускат сама, не им казах, което е голяма грешка. Казвайте! Казвайте всичко на родители си, дори да ви е страх, защото, когато не споделяте, няма кой да ви помогне.



Това заяви певицата Поли Генова в подкаст по телевизия The Voice. По думите й, докато се е прибирала от училище сама, непознат я е преследвал по улицата.



"Аз слизах, по-рано, на различни спирки, за да не знае, че ще сляза. Крила съм се, едно много гадно напрежение, че някой непрекъснато те наблюдава. В училище го виждах как седи отстрани и отново не им казах. Не знам дали, може би, съм споделила с приятелите си по-нататък. Но това е много страшно", обясни още певицата.



"Трябва да сме изключително предпазливи, особено хората, които са познати и предизвикват повече внимание. Това не означава, разбира се, че трябва да се вглъбим и да станем параноични. Но трябва да бъдем внимателни. Аз като родител трябва да съм много внимателна с това какво правят децата ми и до какво имат достъп", каза Поли Генова.



Изпълнителката на "If love was a crime" призова да опитваме да преодоляваме тези страхове, защото "те са в главата ни":



"Много често съм улавяла себе си, че изпитвам някакъв вид уплах от нещо, което всъщност е преодолимо и е само в съзнанието ми. Никъде другаде. И от мен зависи да се справя с това, да зная, че това е само един страх – нищо друго."