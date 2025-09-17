ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Полиция спря арогантен шофьор на АМ "Тракия"
Днес на АМ "Тракия“ беше спрян рисков водач, който в продължение на няколко километра засича, притиска другите участници в движението, а накрая дори предприе опасно изпреварване в аварийната лента.
Подобно поведение създава огромна опасност за всички участници в движението. В крайна сметка беше спрян от патрул. Подавайте сигнали без да се притеснявате. Резултат има", съобщиха от Европейския център за транспортни политики.
Автомобилът на въпросния водач е с пловдивска регистрация, става ясно от видеото.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Ружа Игнатова към брат си: Не се притеснявай, скоро ще се върна
17:27 / 17.09.2025
Диаманти и мечове за кралското семейство, кожен том и чанта за Тр...
17:10 / 17.09.2025
Тя е бременна отново
16:54 / 17.09.2025
Деси Стоянова се завръща в bTV!
14:43 / 17.09.2025
Кои храни подпомагат щастието след 50-годишна възраст?
13:48 / 17.09.2025
Тези билки стават опасни в горещото време, не трябва да правите ч...
13:12 / 17.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мария Илиева стигнала 100 кг
13:02 / 15.09.2025
Служителите на летището в Бургас излизат на протест
09:46 / 16.09.2025
Нови правила за всички, които приготвят домашна ракия и вино
10:26 / 16.09.2025
Вижте видео от екшъна в Морската градина на Бургас!
16:44 / 17.09.2025
Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва
14:41 / 17.09.2025
Сашо Кадиев и Деси Стоянова отново заедно
12:58 / 17.09.2025
Марти, който бе пометен от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
17:20 / 16.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета