Инфлуенсърката Теа Минкова, половинката на Наум Шопов-младши, откровено сподели пред последователите си как поддържа външния си вид и на какви естетични корекции се подлага, информира. След завръщането си от снимките на "Ергенът“ в Шри Ланка, брюнетката е заложила на освежаващи процедури и строг спортен режим.Минкова не крие, че не разчита единствено на генетиката. Тя споделя, че подхожда умерено към разкрасяването, като целта ѝ е превенция, а не драстична промяна.Теа си поставя в зоната на челото веднъж годишно за изглаждане на мимическите бръчки. Използва минимално количество в устните за обем и хидратация.По отношение на гурдите си тя отдавна е потвърдила, че има корекция на бюста.Престоят в Шри Ланка про снимането на последния сезон на "Ергенът" се е отразил на фигурата на инфлуенсърката, която признава, че е качила около 3 килограма заради местната кухня и десертите. Веднага след прибирането си в България, тя и Наум са се върнали към интензивните тренировки с ежедневно кардио и силови упражнения, дълги разходки и дисциплина в храненето, фокус върху постоянството, а не върху изтощителните диети.Въпреки засиления интерес, двойката е категорична, че на този етап не планира второ дете. Цялото им внимание е насочено към дъщеря им Амая. Междувременно Наум Шопов потвърди, че медицината остава на заден план, тъй като ангажиментите му като водещ и инфлуенсър му носят по-голямо удовлетворение и доходи.