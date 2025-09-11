ЗАРЕЖДАНЕ...
|Помните ли Брук от "Дързост и красота"? Ето как изглежда тя днес
64-годишната Катрин разкри новата си по-къса прическа именно по време на фестивала. Актрисата блестеше в приказна светлосиня рокля, дълга до земята, която имаше за акцент ефектни блестящи елементи. Най-впечатляващият аксесоар, който допълваше визията й, бяха обувките, които са на българския бранд "Ингилиз“ от Пещера. Моделът е Paula и представлява ефектни сандали в сребристо с висок ток. Цената им е 705 лева, но в момента са в разпродажба за 352 лв.
Актрисата от "Дързост и красота“ не пропусна да отбележи събитието от червения килим в социалните си мрежи, както и да спомене на кои марки дължи перфектния си външен вид – в това число беше спомената и българската марка обувки, пише Ladyzone.
