Попфолк певица и участничка в "Един за друг" очаква първото си бебе
Чаровната блондинка е в очакване на първата си рожба.
Това стана ясно с публикуването на фотосесия, на която показва леко наедряло коремче и снимки от ултразвук.
На кадрите е и щастливият татко Деян.
"Най-добрият сувенир от медения ни месец“, написа към снимките Залия, издавайки, че включването от щъркела е било след сватбата им.
Припомняме, че Залия и Деян се прочуха като участници в романтичното риалити предаване "Един за друг“, пише "Телеграф".
