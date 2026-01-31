Една от най-атрактивните певици у нас – Татяна, е пример за жена, за която годините сякаш са спрели.Тя не крие възрастта си и открито споделя своята тайна за вечна младост. На първо място поставя начина на мислене и възприемането на света, на второ – хубавата храна и спорта. И не на последно място – вярата в Бог и позитивната енергия. Може би това е и една от причините Татяна да не е правила секс през последните три години. Тя смята, че безразборният секс, който много млади хора практикуват, ограбва енергийно, сексът с неправилния човек също.Енергия"Три години съм без секс. Ако ме бяхте питали преди три години, не знам как щях да кажа, че мога да издържа. Не искам моментно удоволствие, в което много млади хора се пускат. Безразборният секс те усмърдява енергийно. Сексът между двама души е много хубав, но искам да го правя с човек, който е на моята енергия“, споделя тя.РазочарованиеТова решение идва след една много неуспешна връзка, която силно я отрезвява. Тогава си дава сметка какво заслужава и какво - не."Аз съм щастлива жена – имам кариера, имам сина си. Абсолютно независима съм. Имам дом, имам нова кола, която изплащам, и нищо не ми е дадено на 100 процента. Искам правилния човек - този, който има моята духовност, и вярвам, че той ще дойде. Може би съм се изморила да бъда енергията във връзката. Ако аз съм артист на сцената, в живота искам просто да бъда себе си“ - казва Татяна.ХобиУспоредно с това певицата показва, че никога не е късно за ново хоби – тя се записва в ски училище. "Всички мои почитатели знаят, че характерът ми е такъв – обичам предизвикателствата и движението. Още в най-ранното ми детство усещах, че спортът и музиката са моите неща. Знаех, че това е моята сила – впоследствие музиката стана моя професия, а спортът – начин на живот.“ Тя е силно свързана с природата – израснала е в Широка лъка, близо до Пампорово."Винаги съм знаела, че някога ще се кача на ски. Имах усещането, че това ще е спорт, който ще практикувам с желание. Още при първото ми качване усетих, че мястото ми е там – планината, снегът, всичко ми хареса. За три дни с инструктор вече бях на синята писта, което е показател, че се справям добре.“ДисциплинаТя кара всеки ден по час и половина, дисциплинирана е и държи на правилата. "Надявам се да имам възможност поне още веднъж да карам този сезон. Това преживяване много ме зареди – с природата, със спорта. Върнах се в Пловдив енергийно презаредена и с желание за нови неща.“ Всяка година по това време Татяна си прави профилактични изследвания. “ Горда съм от себе си – на 47 години резултатите ми са като на 18-годишна. Това само по себе си говори. Когато живееш здравословно, тялото ти се отблагодарява“, казва тя.ВиноТя не пие алкохол, храни се здравословно и подбира изключително внимателно храната си. "Не ям пилешко от магазин, снабдявам се само от хора, които отглеждат животни. Най-голямата инвестиция в живота ни е тялото. Ако на 50 изглеждаш като на 30 – отговорен си ти“, споделя изпълнителката. За Татяна всичко започва от мисленето.Диабет"Лекарите ми казваха: майка ти е пълна, баща ти има диабет – и ти ще бъдеш такава. Аз никога не съм приемала това. В главата ми е мисълта, че мога, че съм красива и че мога да бъда пример. Неслучайно спечелих корона от конкурс за жена пример“ - казва още певицата. Тя тренира между 3 и 5 пъти седмично, пие много вода и чайове, не закусва и спазва строг режим.“Започвам деня си с кардио, след което правя основна тренировка по два часа. Не пия алкохол, не ям пържено и тестени храни. Тялото ми работи добре, слава на Бога“, разказва Татяна.ЛесТатяна обича процедурите – ледени бани, инфрачервена сауна, плуване. "Поне три пъти седмично влизам в студена вода. Това е много добре за сърцето, мускулите и възстановяването.“ Суетна жена е и има впечатляваща гардеробна със сценични тоалети и носии. “Имам лична шивачка, постоянно подарявам дрехи. Сценичните ми носии са много – не съм ги броила.“ За нея спортът е почивка, а не задължение. “Чувствам се най-добре в залата. Това е начин на живот и грижа към себе си.“ Сутрин започва с молитва и мотивационни книги, а релаксът ѝ е в дома.Почивам си с готвене"Релаксирам с готвене и чистене вкъщи. Обичам много да готвя – за мен това е терапия. Днес например съм приготвила домашно петле и пилешка супа за сина ми. Обичам да подреждам, да гладя – аз съм перфектна домакиня и това ме успокоява. У нас всичко се глади - чаршафи, кърпи, домашен текстил, всичко. Харесвам да е чисто и подредено и това ме отпуска. Докато мислех за последните ми музикални участия, си чистех в нас“, разкрива изпълнителката.Прави нова фолклорна песен"Пускам нова фолклорна песен. Направих две нови и през февруари ще излезе едната. Фолклорът е моята страст и сила. Завършила съм фолклорно училище и съм закърмена с тази музика. Малко съм отвратена от енергията в чалгата – тя не те вдига, а те дърпа надолу. В момента работя основно с фолклор, по общини и сцени, където тази музика се цени. Да, в попфолка са парите и славата, но съм благодарна, че мога да работя успешно с фолклора. 2025 година беше много успешна за мен и съм доволна“, издава Татяна.