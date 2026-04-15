Популярният инфлуенсър, журналист и влогър Любо Жечев обяви в социалната мрежа, че ще става баща. Той сподели щастливата новина с последователите си преди два дни като публикува кадри с половинката си и снимка от видеозона, видя Plovdiv24.bg. Жечев е известен със своите детайлни разследвания в YouTube, често насочени към финансови схеми, "фейк гурута" и спорни обществени фигури. Много пъти той разобличава платформи за бързи печалби и инвестиционни проекти. През април 2025 г. публикува разследване за злоупотреби с хора с увреждания за над 1 млн. евро.

Поради своята дейност Жечев често е обект на проверки от институции като НАП и Икономическа полиция, за които той открито говори в канала си.