С две рози - една за Киара и една за водещата на "Преди обед" - така се появи в студиото Краси от "Ергенът: любов в рая". Заедно ли са Киара и Краси след финала на "Ергенът: любов в рая" - ето истината за техните отношения.Заедно ли са Киара и Краси?"Не съм от най-романтичните, но може би предаването ме предразположи!" - призна Красимир Томов. Припомняме, че в риалитито той подари сонет на Шекспир на Ана-Шермин, а на Киара написа писмо, което завърши със стих на Яворов.Двамата имат различни причини да влязат в риалитито."Не съм очаквала да срещна любовта, по-скоро вид реклама" - призна Киара за причината за влизането си.Краси също споделя защо го е направил."Аз бях малко черноглед, че ще срещна някого. Влязох за емоцията. Нещо, което няма да ми се случи в реалния живот. До последно бях на кантар дали ще мога да отсъствам от работа. Мислех да вляза за малко. Но така се завъртя колелото, че ..."След края на предаването Киара разбира, че няма как да продължат заедно."За пръстена, който ми даде, имаше предложения - "Дай да го заложим, да го продадем...""Аз съм готов да застана на детектор на лъжата за това за залагането на пръстена - такова нещо въобще не съм ти казвал!"Причините да се разделят Киара и Краси?Според Краси причината да се разделят е, че "не съм Краси Пайнера и не мога да й продуцирам клиповете".Според Киара пък причината е била проблем в комуникацията. "Една вечер, когато бях на работа и не му е вдигнх, той не ми върна цяла седмица обаждане или съобщение. Даже майка ме пита. Реших аз да му звънна, той беше на морето с приятели. Тогава си казах - приключвам."Защо Краси даде пръстен на Ана Шермин?Жестът му не е бил целенасочен, по-скоро - стечение на обстоятелствата."Не беше с идеята да й предложа брак. Просто така се получи! Просто каза "Някой да ми даде пръстен", аз казах "Заповядай". И така стана."Краси опроверга слуховете, че е влязъл в "Ергенът: любов в рая" заради Шермин. Знаел е, че тя ще бъде там, но не тя е причината за участието му."Фантазията й работи повече от фактите! Шермин е злобен човек. накрая се скара с всички" - категоричен бе той.