Поредно предсказание на "Семейство Симпсън"

© През 1996 г. на телевизионния екран излиза епизод от поредицата "Семейство Симпсън“, в който се появава шега за популярната група "Сайпърс Хил". Според сценария музикантите казват, че без да искат са резервирали Лондонския симфоничен оркестър, предаде NOVA.



На 10 юли обаче тази шега става реалност в Royal Albert Hall. След години наред настояване от страна на феновете, американската хип-хоп група се свърза с Лондонския симфоничен оркестър чрез социалните медии, което доведе и до сключване на сделка.



По време на участието им ще бъдат представени песни от албума "Black Sunday", който се продаде в повече от 3 милиона копия в САЩ и се задържа цяла година в британските класации.



Симфоничният оркестър ще изпълни уникални аранжименти на най-емблематичните песни на групата, включително "Insane in the Brain" и "I Wanna Get High".



"Сайпърс Хил" са продали повече от 20 милиона албума по целия свят и са сред най-популярните изпълнители в хип-хопа.