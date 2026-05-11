Страстите в "Ергенът“ по bTV няма да стихнат и тази седмица. Участниците в романтичното риалити все още са под емоциите на Церемонията на жълтата роза, след която ергенът Стоян и 5 дами напуснаха приключението завинаги. Така в имението на любовта останаха Румяна и Илияна, които са отправили своя поглед към Гатев, както и Любомира, Михаела и Нурджан, които ще търсят път към сърцето на Марин. За всички тях в следващите дни ще има няколко групови занимания, среща на ергените с близките на дамите, както и сесии с психолог, който да помогне на двойките да разкрият и разберат повече за своите отношения.

Гатев

Седмицата за Гатев и неговите дами ще започне с разговори с психолога Богомил Копчев. От тримата единствено Илияна не крие, че посещава психолог и смята разговорите с професионалист за полезни. Те не се оказват такива за Гатев, който не успява да се отпусне в началото, но когато всяко едно от момичетата сяда до него нещата се променят. Операторът ще има възможност да опознае своите дами не само чрез разговорите, но и чрез действия. В следващите дни тримата ще имат още едно предизвикателство – да влязат в ролята на собственици на крайбрежен бар и да се сработят. Според това каква инициативност и организационни умения покажат, те ще имат възможност да се насладят на романтична вечеря, каквато сами си подготвят. Коя дама ще се справи по-добре, ще има ли изненади и провокативни ситуации, предстои зрителите да видят в следващите дни.

Марин

При Марин седмицата започва с опознавателна и релаксираща разходка с трите дами в местен зоокът. Срещите на момичетата с някои екзотични видове ще провокира появата на известно напрежение у тях. По време на тази разходка ще се появи още един претендент за сърцето на Марин, който със зъбите си дори ще остави следа върху ръката му. Не толкова опасно ще преминат срещите на Марин с психолога Богомил Копчев и момичетата. Разговорите ще се окажат изключително полезни за най-младия ерген, който най-после ще облече с думи своя страх от обвързване и ще признае - “Не знам защо ги избягвам тези въпроси - дали защото нямам отговори или защото е твърде болезнено да човъркам в себе си, за да получа отговори."

Последната церемония на розата

Най-дългоочакваният момент за участници и зрители тази седмица е последната церемония на розата, преди която ергените ще се запознаят с близките на момичетата…или поне с някои от тях. Вечерта ще мине под надслов – "DOLCE NOTTE“ и ще даде отговори на много въпроси. Марин ще трябва да вземе решение с кои две момичета ще продължи напред, докато ситуацията с Гатев изглежда ясна. И всичко това до момента, в който водещият Наум ще разкрие пред тях, че този ден в имението на любовта се е случило нещо, което е останало скрито от техните очи и предстои това важно събитие да получи своят отговор точно тази вечер. Какво събитие ще доведе до гръм в рая и каква ще бъде развръзката предстои да стане ясно тази седмица в "Ергенът“.