Последният ден от месец август беше интересен в Бургас

© При засилен интерес премина второто издание на мащабното събитие "Най-добър хотел и ресторант в България“. На тържествена церемония най-заслужилите във всяка категория грабнаха престижни отличия. Последният ден от месец август (31 август) в красивият морски град Бургас бе повече от интересен, защото именно тогава се проведе церемонията по награждаването.



В над 13 категории сили премериха най-добрите хотели и ресторанти в страната, но отличените бяха малцина. Събитието се организира от агенция "Монарх“ и Grand Millenium Prix – National Luxury Food and Hospitality Awards.



В категория "Best Boutique Hotel of Bulgaria" наградата отиде при хотел "MM Boutique Hotel" в град Бургас. Хотел "SANTE" във Велинград спечели приз за "Best 5* Hotel of Bulgaria".



Palms Royal Casino в град София бе отличено с наградата "Best Casino of Bulgaria".



В категория "Best Italian Restaurant of Bulgaria", наградата отиде при ресторант Cascadas в Слънчев бряг. Бар и ресторант GOYA в град Пазарджик пък бе отличен за "Best Bar & Restaurant of Bulgaria".



"Best Piano bar of Bulgaria" стана пиано бар "Sinatra" в град Бургас. Отново от Бургас, ресторант "Maison's" се превърна в "Best New Restaurant of Bulgaria". В категория "Best Asian Restaurant of Bulgaria", наградата отиде при любимият ресторант на софиянци, а именно 888 Taste Asian Restaurant. Традициите в София са живи, защото механа "Нашенци" стана "Best National Restaurant of Bulgaria".



Последната награда бе за "Пловдив Ивент Център", който се превърна в "Best Event Center of Bulgaria".



Събитието предложи невиждан до сега шоу-спектакъл. За гостите на събитието ексклузивно бе представено “Gurme Fashion Show", а атрактивните модели на модна агенция "Монарх" дефилираха в най-висок клас облекла Prêt à Porter. Лица и официални гости на Гурме Фешън Шоу 2023 бяха Татяна Ламбова – Мисис Бургас 2023, Зорница Петкова – Кралица на Бургас 2023, Гергана Станчева – Мисис България 2022 и Ивелина Иванова – Queen of World Tourism 2023. Вдъхновени от модните тоалети, шеф готвачите приготвиха ястия, които изглеждаха досущ като тях.