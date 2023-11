Последно "наздраве" ни каза музикантът Шейн Макгоуън

© Instagram Шейн Макгоуън, фронтмен на британската пънк банда "Погс", почина на 65 години, съобщават световните агенции.



Ирландският певец и текстописец - най-известен с песента "Fairytale of New York", наскоро беше хоспитализиран, след като беше диагностициран с енцефалит.



Жена му Виктория Мари Кларк написа в Instagram, че ще си спомня съпруга си като за някой, който "винаги ще бъде светлината, която държа пред себе си и мярката на моите мечти, и любовта на живота ми, и най-красивата душа, и красивия ангел, и слънцето, и луна и началото и края на всичко, което ми е скъпо".



"Не знам как да кажа това, така че просто ще го кажа. Шейн... отиде при Исус и Мария, и красивата си майка Тереза", написа спътницата му.



57-годишната Кларк е до Макгоуън повече от три десетилетия, въпреки че се ожениха едва през 2018 г. През последните месеци ирландската журналистка споделяше информация за влошаващото се здраве на съпруга си. Той беше диагностициран с енцефалит, необичайно и потенциално животозастрашаващо състояние, което причинява подуване на мозъка, през декември 2022 г., според "Sky News".



"Погс" е създадена през 1987 г., а най-големият им хит е "Fairytale of New York".