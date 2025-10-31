Поклонението пред журналиста и художник Иван Тенев ще се състои на 02.11.2025г от 13.00 часа в църквата "Свети Седмочисленици". Това съобщи бившата му съпруга Кристина Димитрова в профила си във Facebook.Погребението ще бъде в Парк "Централни софийски гробища" от 15.30 часа.