Последното пълнолуние за годината идва още в самото начало на декември и носи със себе си много силна енергия, която влияе на съдбата, емоциите и желанията ни. Това е специален момент, в който Вселената сякаш отваря врата към чудесата и ни дава шанс да получим онова, за което отдавна мечтаем.Пълнолунията винаги са момент на разкриване, осъзнаване и сбъдване на желания, а това на 5 декември ще бъде особено магично. За някои зодии то ще донесе сбъдната мечта, истинска промяна и емоционално пречистване. Ето кои три зодии ще усетят най-силно тази вълшебна енергия.БлизнациЗа Близнаците пълнолунието на 5 декември ще сбъдне желание, свързано с общуване, връзки или новина, която отдавна очакват. Те могат да получат предложение, разговор или информация, която ще промени напълно посоката им на мислене. Пълнолунието ще им даде яснота в ситуация, която ги е обърквала през последните седмици.Близнаците ще усетят прилив на вдъхновение и увереност, защото ще разберат, че най-накрая са чули точните думи или са получили правилния знак. Чудото при тях ще бъде едно: желанието им за яснота, потвърждение или нов старт ще стане реалност. Това пълнолуние ще им донесе спокойствие, увереност и нова надежда.СкорпионСкорпионите ще сбъднат желание, свързано с емоционално освобождаване или лична трансформация. Те може да преживеят момент на силно осъзнаване, който да ги освободи от тежест или колебание. Пълнолунието ще им помогне да приключат цикъл, който ги е изтощавал, и да направят крачка към ново начало.За някои Скорпиони това ще означава сбъдване на желание за затваряне на стара тема, а за други – за смело начало в любовта или кариерата. Чудото за тях ще бъде това, че ще почувстват истинска лекота след дълъг период на напрежение. На 5 декември те ще се почувстват сякаш съдбата им подава ръка към ново, по-светло бъдеще.РибиЗа Рибите пълнолунието ще сбъдне желание, свързано с творчество, духовност или лична мечта, която носят в сърцето си отдавна. Те ще получат вдъхновение или възможност, която сякаш идва от нищото, но пасва идеално на плановете им. Пълнолунието ще отвори вратата към реализация на идея, която досега е изглеждала недостижима.За Рибите чудото ще дойде под формата на благоприятно съвпадение, неочакван разговор или вътрешно прозрение. Желание, свързано с мечти, изкуство, любов или пътуване, ще започне да се материализира. Този ден ще им донесе силата да вярват, че Вселената ги подкрепя във всичко красиво, което са си представяли.Пълнолунието на 5 декември е последното за годината и носи със себе си чудотворна енергия. Близнаци, Скорпион и Риби ще усетят тази магия с пълна сила, защото техните желания ще започнат да се сбъдват. Това е момент на яснота, нови възможности и освобождение от миналото. Нека тези зодии посрещнат пълнолунието с отворено сърце и смелост, защото чудесата се случват точно тогава, когато най-много вярваме в тях. За тях 5 декември ще бъде специален ден – ден на сбъднати мечти.