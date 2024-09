Постави рекорд и като за последно слезе от сцената

© Британската певица Адел представи последния си, десети концерт в Мюнхен в последния ден на август на огромна сцена на открито, с което сложи края на европейските си сценични изяви за годината и подобри световни рекорди.



Стотици хиляди почитатели се стекоха в столицата на Бавария от началото на резиденцията на британската мегазвезда на 2 август. Изпълнителката на хитовете Rolling in the Deep и Hello изпълняваше по два концерта всяка седмица на специално изградената сцена Adele Arena на територията на търговския панаир в града, където традиционно се провежда Октоберфест.



Адел, известна с нежеланието си да организира турнета, имаше концерти в Европа през 2016 г. преди тазгодишната си резиденция в Мюнхен. Певицата, която е на 36 години, вече обяви, че планира да си вземе дълга почивка след баварските концерти. С тях британската изпълнителка е поставила няколко рекорда, писа списание "Ай Кю".



Десетте концерта на Адел в Мюнхен бяха на построена специално сцена на открито с капацитет от 73 000 души, с което Адел Арена се превърна в най-голямата временна сцена, създавана досега. С над 730 000 продадени билета десетте спектакъла отчитат най-високата посещаемост на концертни резиденции извън Лас Вегас в САЩ, съобщиха от промоутъра Live Nation.



Бизнесът в града сe радва на резиденцията на певицата не по-малко от почитателите й, отбеляза ДПА. Беше като лятна приказка, каза Ангела Инселкамер, президент на Баварската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, пред ДПА. "Хотелите бяха пълни и то на много добри цени". Според Клеменс Баумгартнер, който е начело на отдела за развитие на икономиката в градската управа на Мюнхен, концертите на Адел генерират над 500 милиона евро в икономиката на града.



По данни на мобилния оператор O2 Telefonica половината от публиката на всеки от концертите в Мюнхен е била от почитатели от чужбина.



Блясъкът на уникалните изпълнения на Адел се съчета перфектно със специалната атмосфера на този град, каза Марек Лидебергер от Live Nation, цитиран от "Ай Кю". Той изтъкна, че шоуто на британската певица е поставило стандарт с "хармонията на концертите в небивала до момента визуализация във впечатляващ специално построен колизеум".



Арената на открито, проектирана от Флориан Видер, е оборудвана с LED екран с размери 220 метра на 30 метра. Екранът е сертифициран от Световните рекорди на Гинес като най-големия външен временен LED екран, създаван някога.



Край сцената върху 75 000 квадратни метра бе изградено пространството "Светът на Адел" с автентичен английски пъб, виенско колело, сцена за караоке, фермерски пазар и типична баварска бирена градина с музика на живо. Атракциите привлякоха 500 000 посетители.



Според оценките резиденцията на Адел в Мюнхен е на стойност сто милиона британски лири. Джоан Брент, официален оценител и съдия в Световните рекорди на Гинес, обяви, че на Адел се присъжда титлата за световен рекорд на Гинес за резиденцията й в Мюнхен.



"Адел има много рекорди за музиката си, но това постижение я отличава и почита забележителната й визия за резиденцията "Адел в Мюнхен", се посочва в официално прессъобщение на Рекордите на Гинес. Световният рекорд е и за специалните визуални ефекти, създадени за всяка от песните й.