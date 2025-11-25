Сподели close
Коледните пости тази година започнаха на 15 ноември и както винаги продължават до 24 декември. Този период е чудесен момент за кулинарни експерименти, откриване на нови вкусове и повече грижа за здравето. Изключването на животински продукти за 40 дни отваря врати към богатия и разнообразен свят на растителната храна, но изисква и повече осъзнатост и планиране, за да се гарантира баланс и пълноценно хранене.

В забързаното ни ежедневие много от нас се отказват от постите, защото им се струва сложно да ги прилагат или се хранят еднообразно, защото нямат време да търсят рецепти и да импровизират. Често пъти се консумират основно картофи, хляб и пържени храни, което бързо води до липса на енергия. За да избегнем грешките и да извлечем максимума от постите, трябва да наблегнем на пълноценни източници на хранителни вещества.

Какво препоръчват експертите?

Проф. д-р Дарина Найденова, специалист по диететика и преподавател в Медицински университет-Варна смята, че основните грешки, които често допускаме при постите са свързани с факта, че когато изключваме животинските продукти, ние губим основни източници на протеин, желязо, калций и витамин B12 (който е препоръчително да се приема като добавка, тъй като липсва в растителните храни). За да компенсираме това, е критично важно да наблегнем на баланс и разнообразие, и най-вече на зеленчуците и плодовете, пълнозърнестите храни и бобовите култури. Вместо това много хора се хранят предимно с високо преработени храни, което води до консумиране на твърде много "празни" калории. Също така в менюто им липсват достатъчно протеини, а именно бобовите храни като леща, боб и нахут, ядките и семената, са основните източници на растителен протеин. Не на последно място е и недостатъчния прием на пълнозърнести храни като кафяв ориз, киноа, овес, булгур, пълнозърнест хляб. Тези храни не само осигуряват бавни въглехидрати и дълготрайна енергия, но са и богати на фибри, витамини от група В и минерали като желязо. Комбинирането им с бобови гарантира пълноценен аминокиселинен профил, затова трябва да присъстват във всяко основно хранене. А добавянето на повече плодове и зеленчуци в ежедневието ни е безценно за нашето здраве.

Проф. Найденова споделя и конкретните ползи за нашето здраве от постите:

Подобряване на сърдечното здраве: Намалява се приемът на наситени мазнини и холестерол от месото и млечните продукти, което е пряка полза за нивата на "лошия“ (LDL) холестерол.

Здраве за чревния микробиом: Растителната храна е изключително богата на фибри (пребиотици), които подобряват храносмилането и имунитета.

Контрол на теглото и енергия: Храните, богати на фибри, осигуряват по-голяма ситост и по-добър контрол на кръвната захар.

Намаляване на възпалителните процеси: Растителните храни са пълни с антиоксиданти, които се борят с оксидативния стрес.Тя изтъква също и грижата за околната среда. По време на постите човек драстично намалява своя екологичен отпечатък. Растителните храни изискват значително по-малко ресурси (земя, вода) и генерират по-малко парникови газове в сравнение с животинските продукти. Спирайки месото и млечните продукти, дори временно, човек допринася за опазването на планетата.

И тук идва големият въпрос:

Как да се храним разнообразно и пълноценно, спазвайки тези съвети, без да е сложно, бавно и скъпо?

За да отговорим, потърсихме смартдискаунтъра Lidl, за който знаем, че винаги е държал на качеството на достъпна цена. Веригата се ръководи от научно базирани принципи, намалява добавените сол и захар, както и хранителните добавки в продуктите от собствена марка. Избягва изкуствените оцветители и ароматизанти, както и доколкото е безопасно, употребата на консерванти. В продуктите от собствена марка компанията използва и повече здравословни масла и мазнини и разширява асортимента си от пълнозърнести и качествени растителни храни. Има и по-строги от нормативните изисквания към плодовете и зеленчуците. Също така от Lidl предлагат растителни алтернативи от собствената си марка Vemondo на същата цена като конвенционалните животински продукти, което на практика означава, че те са и по-достъпни.

Заедно с Lidl и проф. Найденова създадохме примерен седмичен план за разнообразно хранене, който съчетава спазването на постите с грижата за здравето и разумното пазаруване:

За да поддържате енергията си висока през целия ден, заложете и на леки и пълноценни междинни хранения като плодове и ядки, хумус със зеленчукови пръчици, пълнозърнести оризовки или веган йогурт Vemondo.

Осъзнатото хранене е напълно постижимо и по време на празниците. Ако търсите вдъхновение за ястия или лакомства за празничната трапеза, които не са изключени от поста, вижте специалната секция с рецепти в сайта на Lidl. Там ще откриете още много тематични предложения за този период от годината, като печено руло от леща и гъби с червено зеле, супа от ябълки и целина с кестени и крутони от ръжен хляб, печени ябълки с пълнеж от фурми и марципан и ванилов соев йогурт и още много други.