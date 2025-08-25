ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Потопете се в магията на музиката, театъра и танца с "Валсът на розите"
Със специалното участие на: Мариус Куркински – майстор на словото и внушението, Марта Петкова – примабалерина на Софийската опера и балет, Никола Хаджитанев – водещ солист на Националния балет.
"Валсът на розите“ е не просто спектакъл – това е среща на изкуствата, емоциите и незабравимото сценично присъствие. Един валс, в който всяко движение, дума и нота разцъфва като роза. Спектакълът ще бъде на 26.08 от 21ч. на сцената на Летен театър Бургас. Билети се продават на касата на Арт ателие в билетен център “Часовника “. За повече информация тел.0894898098- Маруся Русева - организатор.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Това е храната, която забавя стареенето, предпазва сърцето и мозъ...
09:27 / 25.08.2025
Синеока красавица е новата "Кралица на Бургас"
09:01 / 25.08.2025
Почитаме двама светци! Мъжете с тези имена имат празник
09:35 / 25.08.2025
Forbes: Роджър Федерер стана вторият милиардер в тениса
23:13 / 23.08.2025
"Исторически парк" е на ръба на фалит
20:50 / 23.08.2025
Торино: Някои хора приеха с радост, че се разделяме
21:55 / 23.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Азис с признание за Мила Роберт
21:56 / 23.08.2025
Стари ергенки влизат в новия сезон на "Ергенът: Любов в рая"
09:41 / 23.08.2025
Затварят днес и утре тази бургаска улица
05:00 / 23.08.2025
Торнадо премина между Свети Влас и Слънчев бряг
18:08 / 24.08.2025
Екшън в Бургаско, бус с мигранти се вряза в автомобил, шофьорът избяга
20:48 / 23.08.2025
Смъртоносно забавление край Созопол
22:35 / 23.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета