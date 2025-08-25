Потопете се в магията на музиката, театъра и танца с "Валсът на розите"

© Това лято се потопете в магията на музиката, театъра и танца с "Валсът на розите“ – уникален музикален моноспектакъл, изигран и изсвирен от виртуозния пианист Евгени Генчев. Една сценична приказка, в която класическите шедьоври оживяват чрез силата на живата интерпретация, съчетана с театрална дълбочина и балетна изтънченост.



Със специалното участие на: Мариус Куркински – майстор на словото и внушението, Марта Петкова – примабалерина на Софийската опера и балет, Никола Хаджитанев – водещ солист на Националния балет.



"Валсът на розите“ е не просто спектакъл – това е среща на изкуствата, емоциите и незабравимото сценично присъствие. Един валс, в който всяко движение, дума и нота разцъфва като роза. Спектакълът ще бъде на 26.08 от 21ч. на сцената на Летен театър Бургас. Билети се продават на касата на Арт ателие в билетен център “Часовника “. За повече информация тел.0894898098- Маруся Русева - организатор.