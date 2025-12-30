Повече от тъжна Коледа за Деми Мур и семейството й
В последните години семейството винаги празнуваше задружно – заедно с Брус Уилис и настоящата му съпруга Ема Хеминг и техните две дъщери. Но след тежкото му заболяване, тази година той липсваше на семейната снимка.
Румър сподели две снимки в Instagram, на които членовете на семейството, заедно със свои близки приятели, позират облечени в еднакви пижами. Разбира се, феновете не можаха да не забележат, че Брус не е сред тях. "А къде е Брус? Кажете му, че всички го обичаме“, гласи коментарът с най-много харесвания.
През септември Ема разкри, че актьорът вече живее в отделен дом с денонощни грижи. "Това беше трудно решение, но и най-безопасно и добро – както за Брус, така и за нашите две малки момичета.“
Ема бе силно критикувана за своето решение. Но получи и подкрепа от фенове, които проявиха разбиране и насърчиха другите да се информират за болестта, от която страда холивудската звезда - фронтотемпоралната деменция, преди да дават оценки, пише Ladyzone.
Как Ема се справя с празниците
Малко преди Коледа Ема публикува есе на своя уебсайт, в което споделя чувствата около празника. "Улавям се, че невинно ругая името на Брус, докато се боря с коледните светлини и поемам задачи, които преди бяха негова отговорност. Но не защото съм му ядосана - а защото ми липсва начинът, по който той водеше празничната подготовка,“ написа тя.
Актрисата също разказа и как семейството ще празнува. "Този празничен сезон нашето семейство ще разопакова подаръците и ще седне заедно на закуска. Но вместо Брус да приготви любимите ни палачинки, това ще направя аз. Ще гледаме коледен филм. Ще има смях и прегръдки. И почти сигурно и сълзи. Радостта не анулира тъгата. Тъгата не анулира радостта. Те съществуват заедно.“
