Появиха се зомби зайци
Автор: Елиза Дечева 15:39Коментари (0)100
Вирус променя физиката на зайци в Колорадо. Черни израстъци - подобни на рога и образувания могат да се забележат по лицата им. 

Група от зайци, забелязани наскоро във Форт Колинс, са заразени с предимно безобидния папиломавирус Шоп, който причинява брадавичести образувания, стърчащи от лицата им като метастазиращи рога, пише AP.

"Зайчета Франкенщайн“, "Демонски зайци“ и "Зомби зайци“, са някои от дадените им "прякори" в социалните мрежи. 

Вирусът при зайците е кръстен на д-р Ричард Е. Шоп, професор в университета Рокфелер, който открива болестта при памучните опашки през 30-те години на миналия век.

Кара Ван Хуз, говорител на Службата за паркове и дива природа на Колорадо, заяви пред AP, че агенцията е получавала обаждания относно зайците, видени във Форт Колинс. 

Хуз обясни, че образуванията не вредят на зайците, освен ако не са по очите или устата им. Имунната система на зайците е способна да се бори с вируса и след като това стане, образуванията изчезват, допълни тя.








