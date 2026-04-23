Благовест и Светослав Аргирови, по-известни като братя Аргирови, празнуват днес рожден ден. Близнаците са родени на 23 април 1959 г. в Пловдив, съобщава Burgas24.bg.

Първи стъпки в музиката

Още от ранна възраст привличат вниманието като певци – солисти са на хор "Детска китка“ в Пловдив. Двамата завършват Музикалната академия "Проф. Панчо Владигеров“ и Академията за музикално и танцово изкуство в Пловдив, но с различни специалности – Благовест свири на виолончело, а Светослав – на пиано.

Дебют

В поп музиката дебютират като дует "Вега“ на Младежкия конкурс за забавна песен в София през 1981 г., а година по-късно вече се представят като "Братя Аргирови“. Първият им запис в Българското радио е "Ненужен“ – кавър версия на песента "Illusion“ на групата Imagination, в края на 1982 г. Песента бързо се превръща в шлагер и ги прави изключително популярни. С редица танцувални хитове те се утвърждават сред най-известните изпълнители в българската поп музика през 80-те. С тях започва кариерата си Соня Васи. През 1983 г. "Балкантон“ издава първата им дългосвиреща плоча "Момиче за двама“, която е продадена в тираж над 400 000 копия.

Завръщането

Възраждат популярността си в България през 1997 г. с "Гот е“ – пилотна песен от албума "Най-доброто и най-новото“. През 1998 г. Благовест записва албум в Норвегия, а Светослав издава първия си самостоятелен максисингъл "Без заглавие“, в който използва музика от операта на Джоакино Росини "Отело“, като по това време заживява в Норвегия. През 2022 г. братя Аргирови в съавторство с известния радиоводещ Йордан Георгиев – Данчо Стълбицата написват книга за историята на дуета, озаглавена "Гот е да сме двама“. През същата година, след 20-годишна пауза, в която не е издаван албум на дуета, Riva Sound издава компактдиска "Както Ви обичаме“, посветен на 40-годишнината на дуета.