Познахте ли го? Той е любим актьор на милиони хора по света

© Ал Пачино празнува рожден ден днес, научи Sofia24.bg. Той е роден на на 25 април 1940 г. в нюйоркския квартал Бронкс. Актьорът има сицилиански произход. Неговите дядо и баба по майчина линия имигрират в САЩ от Корлеоне.



Кариерата му обхваща пет десетилетия и участие в над тридесет филма, които го превръщат в истинска легенда.



Като тийнейджър работи като театрален разпоредител и строителен надзирател. В студиото на Хърбърт Бъргоф изучава драма и изкуства. На седемнадесет години се премества в централната част на Ню Йорк, за да продължи театралното си образование.



Първата му роля е в театралната постановка "Hello Out There“. В средата на 60-те работи в "Cafe La Mama“ и в "The Living Theatre“, където изпълнява редица второстепенни роли.



Ал Пачино се записва да учи в прочутото "Актърс студио“ на Лий Страсбърг, където усвоява тайните на актьорското майсторство. В края на 60-те години работи в театъра на "Чарлс“ в Бостън. През 1968 г. в Ню Йорк участва в пиесата "The Indian Wants the Bronx“, за която печели наградата на театралната гилдия за най-добър актьор.



Следва нова награда този път за второстепенна роля за участието му в "Does a Tiger Wear a Necktie?“ (1969). През същата година сдружението на столичните драматични критици го обявява за най-обещаващия млад актьор.



В киното дебютира през 1969 г. във филма "Me, Natalie“. Малко след това получава и първата си главна роля в "Panic in Needle Park“ (1971). Режисьорът Франсис Форд Копола е впечатлен от Ал Пачино и го кани за ролята на Майкъл Корлеоне в "Кръстникът“. Това е филмът, който го изстрелва на върха.



Ал Пачино има множество номинации, статуетки и награди, свързани с филмовото и театралното изкуство. Носител е и на “Тройната корона", като притежател на трите най-престижни награди в актьорството – “Оскар", “Тони" и “Еми". Получава първия си “Оскар" едва 21 години след първата си номинация за наградата.



Пачино получава първата си номинация за "Оскар" за поддържащ актьор. Две години по-късно повтаря успеха си в продължението "Кръстникът 2“ (1974).



Има още две номинации за "Оскар" за ролите в "Серпико“ и в "Кучешки следобед“.



Участието му във филма на Сидни Лумет “Кучешки следобед" от 1975 година му носи и прякорът Сони. Четвъртата номинация за "Оскар" е за ролята му в "И справедливост за всички“



Дебютира като режисьор на филма "Local Stigmatic“ (1989). През 1990 г. например печели още една номинация за "Оскар" в раздела за второстепенна роля във филма "Dick Tracy“ и за трети път е Майкъл Корлеоне в "Кръстникът 3“



Пачино получава първия си "Оскар" за най-добър актьор за ролята си в "Усещане за жена“, като в същото време пак е предложен за статуетката за поддържащата си роля в "Glengarry Glen Ross“.



Други запомнящи се негови роли са превъплъщенията му в "Жега", "Дони Браско“, "Адвокат на дявола“, "Вътрешен човек“ и много други. През 2001 г. той получава "Златен глобус" за цялостната си кариера. През 2011 г. на кинофестивала във Венеция получава награда за цялостно творчество по време на премиерата на "Саломе“.