Познахте ли я? Днес е една от най-успешните попфолк певици в България
Тя е една от най-успешните попфолк певици в България. Родена е в Хасково на 5 юли 1969 г. Започва да се занимава с танци от първи клас. Първи стъпки в пеенето прави, когато е на 16 години, с вокален педагог Борис Вълканов. През 1985 г. участва в хасковската вокална група "Марса“.
Завършва Националната музикална академия в класа на Ирина Чмихова със специалност "поп и джаз пеене“.
През 2008 г. е част от националното турне "Планета Дерби“.
Участва в журито на риалити форматите Music Idol и България търси талант, a през 2020 г. участва във втория сезон на Маскираният певец в ролята на Ангелът.
Певицата е част от "Като две капки вода" през 2022 г.
На 29 октомври 2022 г. Есил Дюран представя концерта си "Другото лице“.
