Познахте ли я? Така е изглеждала през 1992 г.
Автор: Екип Burgas24.bg 17:22
Водещата на "Преди обед" Венета Райкова изненада зрителите, като за първи път публично разкри любопитна подробност от далечното си минало. Повод за признанието стана идеята на Жени Калканджиева да създаде нов национален конкурс за красота "Най-красивите".

Райкова върна лентата назад към 1992 г., когато печели конкурса "Мини мис България" - състезание за жени с ръст до 166 см.

"По наше време конкурсите не бяха нагласени. Когато аз спечелих през 1992 година, бях девствена. Никой от журито и организаторите не поиска да спи с мен", разкри откровено Венета.

Тя допълни, че финалът тогава е бил предаван на живо от НДК, а жури е бил националният отбор по баскетбол с капитан Георги Младенов. 

"Никой не ме дръпна зад кулисите с корона, или без корона, за да ми каже: "Ние те направихме мис, сега ела да спиш с нас", заяви Райкова.



