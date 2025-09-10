ЗАРЕЖДАНЕ...
|Познахте ли я? Така е изглеждала през 1992 г.
Райкова върна лентата назад към 1992 г., когато печели конкурса "Мини мис България" - състезание за жени с ръст до 166 см.
"По наше време конкурсите не бяха нагласени. Когато аз спечелих през 1992 година, бях девствена. Никой от журито и организаторите не поиска да спи с мен", разкри откровено Венета.
Тя допълни, че финалът тогава е бил предаван на живо от НДК, а жури е бил националният отбор по баскетбол с капитан Георги Младенов.
"Никой не ме дръпна зад кулисите с корона, или без корона, за да ми каже: "Ние те направихме мис, сега ела да спиш с нас", заяви Райкова.
