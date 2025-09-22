ЗАРЕЖДАНЕ...
|Празник е! Две красиви имена имат повод да почерпят
Йона е старозаветен пророк от 8-и век преди Христа. Според легендите той бил син на сарептската вдовица, у която живял Свети пророк Илия.
Именно него възкресил пророкът от мъртвите с молитва към Бога.
Йона получил дара на пророчеството и Иисус му наредил да проповядва покаяние сред езичниците в империя Ниневия.
Днес имен ден празнуват: Гълъбин и Гълъбина.
