Празник е! Много българи имат имен ден на 12 октомври
Сред мъчениците за Христовата вяра били тракиецът Пров, римският войн Тарах и гражданинът от Ефес Андроник. Тримата ревностни християни били подложени на нечовешки изпитания, но нищо не прекършило вярата им в Бога. Озлобен от своето безсилие, съдията заповядат да убият тримата светци с копия. В този миг ураган връхлетял града. Войниците и езичниците панически се разбягали. На площада останали само добродетелните християни. Те взели телата на мъчениците и ги погребали в каменна пещера с молитви и песнопения.
На 12 октомври 2024 г. имен ден празнуват всички, които носят името Мартин, Марто, Марти, Мартинел, Мартен, Мартина, Марта, Мартинела, Мартена и производните им.
