|Преди 87 години официално откриват тази емблематична за Бургас сграда
В началото на 1936 г. Бургаската община обявява конкурс за изработване на проект за построяване на Морско казино. Конкурсът възложен от тогавашния кмет на Бургас Атанас Сиреков предизвиква голям интерес. Получени са 17 предложения. Избран е проектът "333“ на архитект Виктория Ангелова-Винарова, една от първите жени архитекти в България.
Официалното представяне на Морското казино става на 7 август 1938 г. в присъствието на много бургазлии и гости от цялата страна, министри, депутати и други официални лица.
Със специално разрешение на министъра на транспорта желаещите да видят откриването на един от символите на Бургас могат да пътуват по БДЖ до Бургас със 70 % намаление от цената на билета. Промоцията започва още на 5 август. Зрелищното събитие по откриването продължава една седмица и е запечатано на кино и фотоленти.
За кратко време Казиното се превръща в любимо място за забавления на бургазлии. Заедно с неговото построяване е оформена и цялата зона за разходка до Моста и бургаския плаж.
От началото на 90-те години Казиното дълго време остава затворено заради лошото си състояние. През 2010 година сградата е реконструирана и обновена, а от 2011 съществува като Културен център "Морско казино“. И така до днес, този символ на Бургас е място за културни събития, бракосъчетания и отмора на фона на панорамната гледка към Бургаския залив.
