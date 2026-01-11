Преди година и половина роди третото си дете, а сега Росица Пейчева чака първо внуче
©
Дъщерята на популярната народна певица, Мироана, е бременна и съвсем скоро ще дари семейството с първо внуче. Красавицата и любимият й Валентин сключиха брак през лятото, а щастието им сега е още по-пълно с радостната новина за предстоящата рожба.
Росица Пейчева е изключително развълнувана и с нетърпение очаква да стане баба. Певицата е майка на 3 деца - Мироана, Димитър и Георги, като най-малкият й син се роди, когато тя беше на 50 години, едва преди година и половина, припомня HotArena.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Азис: Ще се омъжвам!
09.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Азис: Ще се омъжвам!
22:37 / 09.01.2026
Петър от "Ергенът: Лю'бов в Рая" крие приятелката си
17:16 / 09.01.2026
Каза за пластичните операции
17:16 / 09.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.