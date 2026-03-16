да премине по пътя за майчинството и неочакваната намеса на бабата на Владо Зомбори. По думите ѝ тя успява да забременее след серия от съдбоносни събития, информира Plovdiv24.bg.
Когато е на 30 години лекарите ѝ съобщават, че шанса ѝ да има дете е почти нулев. Причината е критично ниско ниво на антимюлеровия хормон.
"Беше ужасно гадно, защото точно тогава имах премиера на "Сцени от един семеен живот" на Бергман, не много лека пиеса. И само това ми липсваше да чуя в четири следобед, след като премиерата беше три часа по-късно. Но, слава Богу, Владо беше до мен в цялото това нещо, защото за съжаление малко мъже са до жените си в такива моменти".
В този момент Владимир Зомбори се оказва най-голяма ѝ опора, а особено място в целия процес изиграва неговата баба:
"Бабата на Владо, тя контактува с разни сили, ми каза: "Аз имам решение. Ние ще повикаме една душа. Аз мога да го направя това нещо. Имам това право, мога". И аз й казвам: "Ами добре тогава. Дай да я повикаме тази душа!". След това отидохме с майка ми в Рилския манастир. И тя ми каза: "Знаеш ли, има нещо много интересно на селфито, което си направихме с теб". "Гледай тук, вика майка ми, как един лъч минава точно през главата ти на снимката! Това нещо значи според мен".
Развръзката настъпва съвсем неочаквано след екскурзия до Португалия и завръщането им в България. Подтикната от случаен импулс, докато гледа телевизионен сериал, Весела решава да си направи тест за бременност, въпреки че здравословното ѝ състояние не предполага положителен резултат.
"Точно когато видях, че е положителен, ми идва на гости Елена Телбис. Тя започна да кърши ръце в неверие: "О, Боже, не е възможно!“. Вторият тест от аптеката потвърди новината“, спомня си с вълнение актрисата.
Днес Весела Бабинова и Владимир Зомбори се радват на прекрасна госпожица и подготвят предстоящата си сватба.
Предсказанието, което промени живота на Весела Бабинова и Владо Зомбори
Миска: Операция, възстановяване, болка, живот в три различни държави и пет града, две малки деца
11 трилиона долара повече. Тя е единствената жена в историята, по-богата от най-мощните милиардери днес
Нова звездна раздяла
Ще вдигат сватба
Раздават наградите "Оскар"
"Бригада нов дом" със специална дарителска кампания за малкия Или...
