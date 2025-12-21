Предстои зрелищен метеоритен дъжд
©
По време на максимума на потока могат да се видят около 10 метеора за час според изданието. В нощите около 22 декември Луната е във фази близки до новолуние и няма да затруднява наблюденията.
На 22 декември Слънцето ще изгрее в 07:54 ч. за София, а наблюдения ще могат да се провеждат до около 06:45 ч. сутринта. Ще залезе в 16:57 ч. за столицата ни, а наблюдения ще могат да се започнат от около 18:10 ч., се казва още в "Гид на любителя астроном 2025".
Родителското тяло на потока Урсиди е кометата 8P/Tuttle (Тътл) с орбитален период 13,6 години. За последен път тя премина през перихелия си на 27 август 2021 г.
Метеорният поток Урсиди е активен от 17 до 26 декември. Максимумът на метеорния поток Гиминиди можеше да се наблюдава от България на 14 декември.
"Гид на любителя астроном" излиза вече шеста година и съдържа описание на предстоящите астрономически явления през годината, както и съвети към любителите астрономи за наблюденията на тези явления. Негов автор е Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия с НАО при БАН и в катедра "Астрономия" на Физическия факултет на Софийския университет (СУ) "Св. Климент Охридски". Изданието на Университетско издателство "Св. Климент Охридски" се разпространява безплатно сред студенти, сред учители по физика и астрономия в средните училища, сред ученици от кръжоците по астрономия, функциониращи към народните астрономически обсерватории в страната, сред участниците в различни школи по астрономия. От уеб сайта на катедра "Астрономия“ се осигурява свободен достъп и до електронната му версия.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
На 21 декември почитаме светица, хиляди празнуват имен ден
23:01 / 20.12.2025
Васил Найденов: Авантюри имах непрекъснато. Грехота е!
22:01 / 20.12.2025
Нана Гладуиш готова да води "Съдебен спор" отново: Жоро, обичам т...
12:54 / 20.12.2025
Честито на четвъртата в списъка за служебен премиер
10:24 / 20.12.2025
От днес всичко в живота на 4 зодии започва да застава на мястото ...
09:15 / 20.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.